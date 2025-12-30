Duman -1.8ºC Ankara
AA 30.12.2025 08:48

DEAŞ operasyonuyla ilgili "provokatif paylaşım" yapan 16 şüpheli yakalandı

Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişi yakalandı.

DEAŞ operasyonuyla ilgili "provokatif paylaşım" yapan 16 şüpheli yakalandı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

