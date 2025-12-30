Duman 0.9ºC Ankara
Gündem
AA 30.12.2025 10:48

21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince DEAŞ'a 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyon, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da yapıldı.

21 ilde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya paylaşımında görüntülere de yer veren Yerlikaya, "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

