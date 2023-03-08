Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Adalıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Şehit
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