Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
24 yaşındaki Tayfun Özköse, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda şehit düşmüştü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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