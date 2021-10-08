Önce gençler ardından kadınlar buluşacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatı bu hafta sonu düzenlenecek iki kurultayda bir araya gelecek.

Yarın "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" yaılacak

İlk kurultay yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" gerçekleştirilecek. Kurultayın teması "Cumhuriyete Yüzyıllık Yemin, Ülküye Ömürlük Sadakat” olarak belirlendi.

Kurultayın, ABD Temsilciler Meclisi’nde Ülkü Ocakları aleyhine hazırlanan tasarının kabul edilmesinin ardından düzenlenmesi dikkat çekiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kurultaya katılacak.

10 Ekim'de "Türkiye'nin Asli Gücü Analar-Bacılar" kurultayı yapılacak

Pazar günü ise MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının koordinesinde kadın kurultayı düzenlenecek.

Parti teşkilatının tüm kademelerindeki kadınların buluşacağı kurultayın adı "Türkiye'nin Asli Gücü Analar-Bacılar" olarak belirlendi.

ATO Kongre Merkezi'ndeki kurultayda MHP'nin siyasette kadına verdiği önem vurgulanacak. Kadınlara birlik mesajı verilecek.

