MHP teşkilatı hafta sonu iki kurultayda buluşacak
MHP teşkilatı bu hafta sonu Ankara'da yapılacak iki kurultayda bir araya gelecek. Yarın Ülkü Ocakları tarafından "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" düzenlenecek. Pazar günü ise MHP Genel Merkezi'nce "Analar-Bacılar Kurultayı" gerçekleştirilecek.
Önce gençler ardından kadınlar buluşacak.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatı bu hafta sonu düzenlenecek iki kurultayda bir araya gelecek.
Yarın "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" yaılacak
İlk kurultay yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" gerçekleştirilecek. Kurultayın teması "Cumhuriyete Yüzyıllık Yemin, Ülküye Ömürlük Sadakat” olarak belirlendi.
Kurultayın, ABD Temsilciler Meclisi’nde Ülkü Ocakları aleyhine hazırlanan tasarının kabul edilmesinin ardından düzenlenmesi dikkat çekiyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kurultaya katılacak.
10 Ekim'de "Türkiye'nin Asli Gücü Analar-Bacılar" kurultayı yapılacak
Pazar günü ise MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının koordinesinde kadın kurultayı düzenlenecek.
Parti teşkilatının tüm kademelerindeki kadınların buluşacağı kurultayın adı "Türkiye'nin Asli Gücü Analar-Bacılar" olarak belirlendi.
ATO Kongre Merkezi'ndeki kurultayda MHP'nin siyasette kadına verdiği önem vurgulanacak. Kadınlara birlik mesajı verilecek.