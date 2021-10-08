İran ile gerçekleştirilecek siyasi istişarelerde Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlık edecek.

Siyasi istişarelerde iki ülke ilişkileri masaya yatırılacak. Afganistan kaynaklı göçün önlenmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Terörle mücadele konusu da heyetlerin gündeminde olacak.

İran heyeti, dün de AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u ziyaret etmişti.

Türkiye-Irak siyasi istişareleri

Irak heyeti ile de konsolosluk ilişkileri etraflı şekilde değerlendirilecek. Görüşmelere Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Irak heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Salih Husain Ali Al-Tamimi başkanlık edecek.