İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili haberin yalan olduğunu açıkladı.

Altun, “Yalan haber eskiden sosyal medyanın sorunuydu. Artık ana akım medyanın da aynı meseleden muzdarip olduğu anlaşılıyor. Büyük kuruluşların bile bu tür yalanları dolaşıma sokması endişe vericidir” dedi.

“Yalan haber”i sosyal medyanın sorunu zannediyorduk.



Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip.



Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor.



Bu endişe verici bir durum.



Her ikisi de YALAN pic.twitter.com/wpPdEQ4DXT — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 8, 2021

Altun, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, Foreign Policy'nin de Türkiye ile ilgili uydurma bir haber yayınladığını anlatarak, bu haberi "yalan haber"e örnek olarak gösterdi.