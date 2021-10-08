İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, Hakkari, Van, Bursa, ve İstanbul'da narkotik ekiplerince yürütülen operasyonlarda 877 kilogram eroin, 268 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 1 ton 145 kilogram uyuşturucu ile 555 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, paylaşımında, "Türk polisi yakalar. Kahraman Polislerimizi ve Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum." dedi.

Hakkari'de 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile Van Emniyet Müdürlüğü "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik ortak çalışma yürüttü. Bu kapsamda dün yürütülen çalışma kapsamında tespit edilen bir araç tarafından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının anlaşılması üzerine yapılan takipte söz konusu araca bir ikametten yükleme yapıldığı belirlendi. Araç ve ikamette yapılan aramada 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

İki şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İran sınırındaki arazide 383 kilogram eroin ele geçirdi

Van'ın İran sınır hattına yakın bölgede 5 şüphelinin açık arazide kuytu bir bölgede atlarında bulunan yükleri bıraktıklarının görülmesi üzerine, yüklerin bulunduğu yer ve zanlıların gittiği ikametle eklentilerde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 753 paket halinde 383 kilo 122 gram eroin, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 2 şarjör ile 53 fişek ele geçirildi. 4'ü İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra operasyon

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tıra düzenlenen operasyonda 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

268 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 Ekim'de yapılan operasyonda 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Devam eden operasyonda 5 Ekim'de İstanbul Büyükçekmece'de 248 kilo 920 gram metamfetamin, 555 kilo 500 gram kimyasal madde ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Ankara'da da eroin satan 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi, 10 kilo 990 gram eroinle yakalanarak gözaltına alındı.