Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis Akademisi'nde fişlenme soruşturması: 8 gözaltı
Polis Akademisi öğrencilerinin FETÖ tarafından fişlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 8'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji öğrencilerinin FETÖ tarafından takip altına alınıp, fişlenmelerine ilişkin soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara, Yozgat, Antalya, Aydın ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda şüphelilerden 8'i gözaltına alındı.
Zanlılar ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecek, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Polis Terörle Mücadele
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