46 yıl aranın ardından bir bölümü yeniden ziyarete açıldı, bir yılda 250 bine yakın kişi ziyaret etti. Kapalı Maraş açılımının birinci yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllarca Türk tarafının gösterdiği iyi niyetin karşılık bulmadığını hatırlattı. Tüm eleştirilere ve inanmayanlara rağmen Maraş’ın bir bölümünün açılması adımını kararlılıkla attıklarını söyledi.

"Neticede federasyon görüşmelerinin son bulması iki devletlilik politikasının artık politikamız haline gelmesi, KKTC’nin ve tabii Türkiye’nin bunu desteklemesi ile artık yeni bir anlayış ve yeni bir politika. Bu politika bağlamında da Kapalı Maraş’ın açılması bu yeni siyasete güç kazandırmıştır. Artık eski dönem kapanmıştır. Bu federasyon mederasyon artık bu eski anlayış geride kalmıştır."

"Maraş adımı insan hakları ihlallerini de giderecek"

Ersin Tatar, Maraş açılımının insan hakları bakımından da önemli olduğunu vurguladı. Tatar, “Burada mülk sahiplerinin hakları korunmaktadır. Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığı ile mallarını geri alabilirler” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı, şu ana kadar 400’e yakın başvuru olduğunu anlattı. Tatar, Rum yönetiminin engellemeleri kalktığında bu rakamın çok daha yükselmesini beklediklerini söyleyerek, şunları anlattı:

"Zaten Maraş açılımının da bir bacağı bu insan haklarının yerine getirilmesidir. Siyaset budur. Dolayısıyla biz bu adımla KKTC ekonomisine, siyasetine, turizmine çok büyük bir değer kazandırmış oluyoruz. Bir özgüven gelmiş oluyor. Aynı zamanda da bu insan hakları ihlalleri mağduriyetlerin giderilmesi için böyle bir açılımla onların da mallarına, mülklerine kavuşma imkanı doğuyor. "

Ersin Tatar, daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir KKTC için bu adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini de sözlerine ekledi.