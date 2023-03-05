Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan polis memuru Muhammet Tarakçı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da yaya devriye görevi yaptığı parkta, üstüne ağaç ve duvar devrilmesi sonucu şehit olan Tarakçı'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Şehit
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