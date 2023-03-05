Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Doha'da yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda (EAGÜ-V) BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi'nin yanı sıra Venezuela, Sudan, Gambiya ve Laos dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da Körösi ile gerçekleştirdiği görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık girişimini ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.
#Doha’da #BM Genel Kurul Başkanıyla, Sayın @EmineErdogan Hanımefendi öncülüğündeki #SıfırAtık girişimimizi ve küresel gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 5, 2023
In Doha w/@UN_PGA discussed our #ZeroWaste initiative & global developments.???????????????? pic.twitter.com/Urk9EQqrFC
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ile görüşmelerinde ise ikili ilişkileri ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verdikleri desteklerden dolayı müteşekkir olduklarını aktardı.
BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nda Venezuela ve Sudan Dışişleri Bakanlarıyla ikili ilişkilerimizi ele aldık. Deprem sonrası destekleri için müteşekkiriz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 5, 2023
Discussed our relations w/FMs @yvangil of Venezuela & Ali of Sudan at LDC5.Grateful for their earthquake support.???????????????????????? pic.twitter.com/4LtJSqELyI
Çavuşoğlu, öte yandan, Katar'daki son görüşmelerini Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ve Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile yaptıklarını, ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.
#Katar’daki son görüşmelerimizi #Gambiya ve #Laos Dışişleri Bakanlarıyla gerçekleştirdik, ikili ilişkilerimizi ele aldık. #Deprem sonrası dayanışmalarına değer veriyoruz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 5, 2023
At #LDC5, met w/FMs Tangara of #Gambia & Kommasith of Laos. We value their #earthquake solidarity.???????????????????????? pic.twitter.com/swYgmV8r4H
Bakan Çavuşoğlu, Gambiya ve Laos'un deprem sonrası dayanışmalarına değer verdiklerini kaydetti.
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