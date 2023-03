Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da Körösi ile gerçekleştirdiği görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık girişimini ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ile görüşmelerinde ise ikili ilişkileri ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verdikleri desteklerden dolayı müteşekkir olduklarını aktardı.

