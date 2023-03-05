Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da Körösi ile gerçekleştirdiği görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık girişimini ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ile görüşmelerinde ise ikili ilişkileri ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verdikleri desteklerden dolayı müteşekkir olduklarını aktardı.

BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nda Venezuela ve Sudan Dışişleri Bakanlarıyla ikili ilişkilerimizi ele aldık. Deprem sonrası destekleri için müteşekkiriz.



Discussed our relations w/FMs @yvangil of Venezuela & Ali of Sudan at LDC5.Grateful for their earthquake support.???????????????????????? pic.twitter.com/4LtJSqELyI — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 5, 2023

Çavuşoğlu, öte yandan, Katar'daki son görüşmelerini Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ve Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile yaptıklarını, ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Gambiya ve Laos'un deprem sonrası dayanışmalarına değer verdiklerini kaydetti.