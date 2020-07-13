Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin ailesine başsağlığı diledi.
Erdoğan, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Demirci'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Öte yandan, dün gece saatlerinde askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Şehidin naaşı, ilçede salı günü yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
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