Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısında şehit olan Yiğit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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