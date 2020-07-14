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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıllık polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Görev dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaralanan ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 28 yıllık polis memuru Cengiz Kuloğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Hafif yaralanan Mustafa Aşan ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
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