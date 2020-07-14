Terörle mücadele kararlılıkla sürerken terör örgütü PKK'daki çözülme de şiddetini artırıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin, Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZVPASuwcvn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2020

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.