Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı
Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Türkiye'nin Suriye sınırında terörden arındırdığı bölgelerde PKK/YPG'nin faaliyetleri yakından takip ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda son operasyonlara ilişkin bilgi verildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıklandı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/NaADC1Mykm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2020
Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.
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