Din İşleri Yüksek Kurulu, Ayasofya Camii ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Kurul, yazılı açıklamasında, Danıştay 10. Daire Başkanlığının kararıyla yeniden cami statüsüne alınan Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredildiğini hatırlattı.

Kamuoyunda gündeme gelen soruları cevaplayan Kurul, Ayasofya'nın İstanbul'un en kadim camilerinden biri olduğunu belirtti.

"Resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır"

"Hz. Peygamber’in müjdelediği İstanbul fethinin sembolü haline gelen Ayasofya’nın vakıf senedinde geçtiği üzere var olan cami niteliğinin tekrar kazandırılarak yeniden ibadete açılması hukukun bir gereğidir" sözlerine yer verilen açıklamada, camide bulunan resimlerle ilgili merak edilenler cevaplandı.

Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Ayasofya Camii’nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır.

- İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii’nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.

- Ziyaretçilerin cami adabına riayet etmeleri ve mabedin mehabetine uygun davranmaları konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır.