Gündem
TRT Haber 27.09.2025 12:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şanlı Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü yürekten tebrik ediyor, bu destansı zaferle Akdeniz’i bir Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman leventlerini rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Şanlı Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü yürekten tebrik ediyor, bu destansı zaferle Akdeniz’i bir Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman leventlerini rahmetle yad ediyorum.

Mavi Vatan’ımızın savunucusu kahraman denizcilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. 

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti
Hatay'da pamuk hasadı başladı
