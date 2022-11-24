Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, gönül, akıl, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 14:37
- 14:22
- 14:23
- 14:05
- 14:16
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz