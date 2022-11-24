Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Haavisto ile görüşmesinde, NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki son gelişmeler ile tahıl anlaşması ele alındı.

Çavuşoğlu, mevkidaşına Türkiye'nin, Pençe-Kılıç Harekatı çerçevesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.