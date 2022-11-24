Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile görüştü
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Haavisto ile görüşmesinde, NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki son gelişmeler ile tahıl anlaşması ele alındı.
Çavuşoğlu, mevkidaşına Türkiye'nin, Pençe-Kılıç Harekatı çerçevesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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