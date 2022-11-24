Millet İttifakı içinde içinde görüşmeler sürerken, CHP saha çalışmalarını sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce seçimlere 40 ilde ortak listeyle girebileceklerini açıkladı. CHP kurmayları, bu ihtimale yönelik sahanın nabzını tutacak.

Milletvekili adaylığı için öne çıkacak isimler seçmene sorulacak. Halkın, mevcut milletvekillerinden memnuniyetine bakılacak.

Çalışmada yalnızca CHP'li isimler değil, ittifak ortağı diğer beş partinin potansiyel adayları da değerlendirilecek.

İllerde seçmenin en çok tercih ettiği aday hangi partidense, ortak liste oluşturulurken o partinin daha fazla söz hakkı olacak. Gençlerin görüşüne özellikle önem verilecek.

Hazırlanan geniş listeler daraltılacak, ittifak ortakları listelere son şeklini verecek.