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Gündem
TRT Haber 21.03.2024 18:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı ile ilgili "Yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlama mesajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan; baharın müjdecisi nevruzun, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir bölgede kutlandığına dikkati çekti.

Mesajında, "Yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. 

 

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