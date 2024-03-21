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Gündem
TRT Haber 21.03.2024 17:20

Emeklilerin promosyon başvuru tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aylık miktarına göre 8 ila 12 bin lira arasında olacak şekilde yükseltilen kamu bankalarındaki emekli aylığı promosyonlarına ilişkin güncelleme başvurularının pazartesi itibarıyla alınacağını duyurdu.

Emeklilerin promosyon başvuru tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kamu bankalarından aylık alan emeklilerin promosyon ödemelerine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi; Emekliler Yılı kapsamında, bankalarla yeni bir emekli aylığı promosyon güncellemesi sürecini başlattık. Biliyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumumuz, emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yapıyor. Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de, ilk kez 2017’de uygulamaya aldığımız “Banka Promosyonları” idi. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürelerle gelir elde etmelerini sağladık.

Malumunuz, bu yılı kıymetli emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek, emeklilerimizin gündemimizde olduğunu ve onların hayatlarını her yönden kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam edeceğimizi duyurmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle “Emekliler Yılı” ilan etmiştik.

"Promosyon miktarlarını 8 ila 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik"

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilk olarak; Kamu Bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ila 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik.

"28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak"

Kamu Bankalarımız Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar.  28 Mart itibarıyla da başvuru süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek.

Nasıl emeklilerimize dokunacak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza ve politikalarımıza devam edeceğiz. Emeklilerimize hayırlı olsun.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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