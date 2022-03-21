Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum" sözlerini paylaştı.
Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz’unu tebrik ediyorum. pic.twitter.com/N99XecQsWl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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