Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının 49. yılında andı.

Oktay, paylaşımında, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun, "Senden aldım bu feryadı/Bu imiş dünyanın tadı/Anılmazdı Veysel adı/O sana aşık olmasa" dizeleriyle, "Büyük ozan Aşık Veysel'i vefatının 49. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.