Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, halk ozanı Aşık Veysel'i andı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefatının 49. yılında halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu andı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının 49. yılında andı.
Oktay, paylaşımında, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun, "Senden aldım bu feryadı/Bu imiş dünyanın tadı/Anılmazdı Veysel adı/O sana aşık olmasa" dizeleriyle, "Büyük ozan Aşık Veysel'i vefatının 49. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
"Senden aldım bu feryadı,— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 21, 2022
Bu imiş dünyanın tadı.
Anılmazdı Veysel adı,
O sana âşık olmasa."
Büyük ozan #AşıkVeysel’i vefatının 49. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/uQwNNIMV4m
Etiketler: Fuat Oktay
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