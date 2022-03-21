Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcuları kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini ağırladı.
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ziyarette özel sporcular Erdoğan'a üzerinde isminin ve 53 numarasının yazılı olduğu bir forma hediye etti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: AK Parti Ankara Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 17:43
- 17:29
- 17:13
- 17:47
- 17:08
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, halk ozanı Aşık Veysel'i andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz