Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini ağırladı.

[Fotoğraf: AA]

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ziyarette özel sporcular Erdoğan'a üzerinde isminin ve 53 numarasının yazılı olduğu bir forma hediye etti.

[Fotoğraf: AA]