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Gündem
AA 10.07.2024 20:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesinde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı. Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerini de sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesinde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.

Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesinde diplomasi trafiği

Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.

ABD'de liderlerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerini de sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesinde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem katıldığı oturumlarda hem de liderlerle görüşmelerinde İsrail'in Gazze'deki katliamının durdurulması için atılması gereken adımları da gündeme getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesinde diplomasi trafiği

Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini bunların artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti. 

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