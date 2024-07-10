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Gündem
AA 10.07.2024 19:44

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nurettin Topçu'yu andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının yıl dönümünde andı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nurettin Topçu'yu andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplumcu fikriyatın değerli düşünürlerinden Nurettin Topçu'yu, vefatının yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti.

Topçu'nun ömrünü milletin manevi yükselişine ve ahlaki dirilişine adamış bir dava adamı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Topçu'nun düşünce dünyasında, mücadelesiyle yol gösterici rehberlerden olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"İsyan Ahlakı ile yoğrulmuş fikirleri sadece bir entelektüel çaba değil, aynı zamanda bir vicdan hareketidir. Topçu'nun, insana ve topluma bakış açısında ahlak ve adaletin öne çıktığı, insanın varoluş gayesinin ve manevi yükselişinin vurgulandığı bir dünya görüşü mevcuttur. Onun fikirleri, bugün de Türkiye'nin demokratikleşme ve kalkınma sürecine, milli ve manevi değerlerimizin korunmasına katkı sağlıyor. Topçu'yu; vatanseverliği, milletine olan derin bağlılığı ve samimi inancıyla daima hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

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