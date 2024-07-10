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Gündem
AA 10.07.2024 18:53

Adalet Bakanı Tunç, görme engelli ilk hakim adayı ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görme engelli ilk hakim adayı Sabit Keskin'le Meclis'te bir araya geldi.

Adalet Bakanı Tunç, görme engelli ilk hakim adayı ile görüştü
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Tunç, Meclis'teki görüşmede, engelli bireylerin yargı teşkilatında görev alabilmeleri yönünde mevzuat düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

Uygulamadan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Bakan Tunç, "Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Öğrenim hayatlarında olduğu gibi meslek hayatlarında da başarılı olacaklarına inanıyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, görme engelli ilk hakim adayı ile görüştü

Görüşmeye eşlik eden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da engelli bireylerin hakim ve savcı olmasının önündeki yasal engelleri kaldırmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Bayram, "Türkiye Yüzyılı'nda iki gözü de görmeyen ama gönül gözü açık olan Sabit kardeşlerimiz gibi buğday taneleri milletine hizmet edecek" diye konuştu.

Görüşmede, hukuk fakültesini 3 yılda bitiren bedensel engelli Muhammet Taşar da bulundu.

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Ankara Engelliler Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı
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