AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, müzisyen Onur Şener'in acılı ailesini arayarak başsağlığı diledini duyurdu.

2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.

Şener'in bu talebi reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda boğazında cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.