Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müzisyen Onur Şener'in ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, müzisyen Onur Şener'in acılı ailesini arayarak başsağlığı diledini duyurdu.
2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.
Şener'in bu talebi reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda boğazında cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Vahşice katledilen sanatçı merhum Onur Şener kardeşimizin kıymetli ailesine taziye ziyaretinde bulunduk.— Dr. Leyla ŞAHİN USTA ???????? (@leylasahinusta) October 5, 2022
Cumhurbaşkanımız Sn.@RTErdogan anne ve babası ile telefonda görüşüp aileye taziyelerini ileterek,
suçluların en ağır şekilde ceza alması için bizzat takipçisi olacağız dedi pic.twitter.com/u3f67cCtPe
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