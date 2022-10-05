İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Eylül ayında kırsal alanda 12'si büyük 30'u orta çaplı olmak üzere 12 bin 817 kırsal operasyon düzenlendiğini duyuran Çataklı, 977 şehir operasyonunun yapıldığını ifade etti. Operasyonlar kapsamında 145 terörist etkisiz hale getirildi.

Aralarında biri liste dışı 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride olmak üzere 9 sözde üst düzey yönetici terörist etkisiz hale getirildi.

Eylül ayında 16 terör eyleminin engellendiğini ifade eden Çataklı, Eren-Abluka İlkbahar Yaz Operasyonları kapsamında 9 bin 768 operasyonun yapıldığını ifade etti. Bu operasyonlar kapsamında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele

Çataklı, eylül ayında 23 bin 499 operasyon yapıldığını, 29 bin 325 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 2 bin 225 kişi uyuşturucu operasyonları kapsamında tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göç verilerini de açıklayan Çataklı, 5 bin 710'u denizlerde olmak üzere toplam 26 bin 699 düzensiz göçmen ve bin 130 organizatörün yakalandığını duyurdu.

Çataklı, 526 bin 932 Suriyeli'nin gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünü söyledi.

2 milyon 688 bin 137 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi.