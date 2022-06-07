Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.
Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetti.
Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını, kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana İdris Zengin için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun"
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planlarına' ilişkin genelge
Yükleniyor lütfen bekleyiniz