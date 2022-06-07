Ayn el-Arab’da kirli ortaklık: Terör yuvalarında rejim bayrağı
TRT Haber ekibi Suriye'nin kuzeyinde Ayn El Arap'a bağlı Zor Mağar'daki terör yuvalarını havadan görüntüledi. 12 Mayıs'ta Karkamış'a saldırı düzenlenen bölgede teröristlere ait tünel, hendek ve mevziler rejim bayrakları ile birlikte kaydedildi.
Bir yanda terör mevzileri bir yanda Suriye rejimi bayrakları. Ayn El Arap'ta rejim ile PKK/YPG'nin kirli ortaklığı bir kez daha ortaya çıktı.
TRT Haber ekibi, terör örgütünün yuvalandığı Zor Mağar'daki terör inlerini havadan görüntüledi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 7, 2022
TRT Haber ekibi Suriye’nin kuzeyindeki Zor Mağar’da bulunan terör yuvalarını havadan görüntüledi. Detaylar @trthaber’de.https://t.co/ewKXdLLIRQ pic.twitter.com/vkqGTtqKHb
Dron görüntülerine teröristlere ait çok sayıda mevzi ile birlikte tüneller yansıdı. Suriye rejimine ait bayraklar da terör mevzilerinde dalgalanırken kaydedildi.
Terör örgütü Zor Mağar'da görüntülendi
Zor Mağar bölgesinde terör örgütü mevzileri bulunuyor. Bu mevzilerden 12 Mayıs'ta Karkamış'a yönelik bir saldırı düzenlenmiş bir asker şehit olmuştu.
Teröristlerin kazdığı derin hendekler ile bölgede iki tank da havadan görüntülendi.
Zor Mağar'da yuvalanan örgüte ait sözde karargahlar ve tünel girişlerinin kumlarla kapatıldığı da kayıtlara yansıdı.
Kamera: İsmail Dostoğlu