Bir yanda terör mevzileri bir yanda Suriye rejimi bayrakları. Ayn El Arap'ta rejim ile PKK/YPG'nin kirli ortaklığı bir kez daha ortaya çıktı.

TRT Haber ekibi, terör örgütünün yuvalandığı Zor Mağar'daki terör inlerini havadan görüntüledi.

Dron görüntülerine teröristlere ait çok sayıda mevzi ile birlikte tüneller yansıdı. Suriye rejimine ait bayraklar da terör mevzilerinde dalgalanırken kaydedildi.

Terör örgütü Zor Mağar'da görüntülendi

Zor Mağar bölgesinde terör örgütü mevzileri bulunuyor. Bu mevzilerden 12 Mayıs'ta Karkamış'a yönelik bir saldırı düzenlenmiş bir asker şehit olmuştu.

Teröristlerin kazdığı derin hendekler ile bölgede iki tank da havadan görüntülendi.

Zor Mağar'da yuvalanan örgüte ait sözde karargahlar ve tünel girişlerinin kumlarla kapatıldığı da kayıtlara yansıdı.

Kamera: İsmail Dostoğlu

