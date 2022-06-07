Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada yer alan iddialara cevap verdi.

Bakan Koca, "Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz negatif çıkıyor. 'İnsanlarımızda görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor?’ gibi bir kaygıya sebep oluyor. Bizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmedi" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de maymun çiçeği var mı?

Fahrettin Koca, maymun çiçeğinin salgına yol açabilecek türde bir virüs olmadığını ifade etti.

Koca, "Maymun çiçeğini biliyoruz, temasla geçiyor. Yurt dışında nasıl gelişti? Yoğun temasla artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim" sözleriyle endişe edilmemesi gerektiğini işaret etti.

Bakan Koca, koronavirüsle mücadelenin ise bundan sonraki süreçte kişisel tedbirlerle sürdürüleceğini söyledi.

Koronavirüsle mücadele

Fahrettin Koca, "COVID-19 ile nasıl yaşanılacağını bilerek yaşayacağız. COVID-19 ile yaşıyor olacağız, tedbirlerimizi alarak, aşılarımızı yaptırarak. Bundan sonraki süreçte, kasım veya aralık ayında yeniden bir ilave dozun gerekip gerekmediği salgının seyriyle ilgilidir. Dünyadaki gelişmeler bunu belirler. Bunun için de aşımız var." dedi.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili birçok düzenlemenin yapılacağını da belirtti.

Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta Meclis’teki komisyona gelmesinin beklendiğini söyledi.