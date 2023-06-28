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Gündem
AA 28.06.2023 12:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır hattı ve ötesinde görevli Mehmetçik'in bayramını kutladı. Erdoğan, "Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı'ndaki bayramlaşmanın ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

Güler, burada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudutta ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin faaliyetlerine ilişkin video konferansla bilgi aldı, talimatlarını verdi. Bakan Güler, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

"Ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman kenara konulamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Güler'in telefonundan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki askerlere hitap etti.

Bakan Güler ile kuvvet komutanları ve TSK'nın tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im nice bayramlara bizleri huzur içinde kavuştursun. Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Bu arada tabii çok şehit ve gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerin mekanları malum cennettir. Rabb'im cennetinde bizleri buluştursun. Gerek Aktütün'de gerek Yüksekova'da, bütün bu üslerimizdeki mücadelemizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, en kısa sürede buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."

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Kurban Bayramı Mehmetçik Recep Tayyip Erdoğan
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