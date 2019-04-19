Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Erdoğan, “Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en içten duygularımla tebrik ediyorum.” dedi.

Barışı ve tüm inançlara saygıyı esas alan, karşılıklı sevgi ve saygıyla sağlamlaşan, farklılıklarıyla zenginleşen toplumsal yapının, sarsılmaz birlik beraberliğin temeli olduğunu dile getiren Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlayışla, bizler toplumumuzun tüm kesimlerinin kendi dinlerini, adet ve geleneklerini özgürce yaşamalarına büyük önem veriyoruz. Bayramları vesilesiyle, barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilere esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Kaynak: TRT Haber