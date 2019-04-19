Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 05 Şubat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt mensuplarının İzmir ilinden hareketle uluslararası denize açıldıkları bilgisine ulaştı.

15 Nisan'da, Akdeniz’in uluslararası sularında narkotik madde kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen Türkiye Cumhuriyeti bayraklı ve içerisinde 1'i kadın olmak üzere 6 şüpheli şahsın bulunduğu gemiye, ekipler tarafından "BİRLİK OPERASYONU" isimli ortak operasyon düzenlendi.

5 ton esrar ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı

Türkiye’ye yaklaşık bin 390 km mesafede uluslararası sularda icra edilen operasyonda, saat 04:00 sularında balıkçı gemisindeki şüpheliler gözaltına alındı.

Gemide yapılan aramalarda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi.

İlk görüntülere TRT Haber ulaştı

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği “BİRLİK OPERASYONU” isimli ortak operasyonunun ilk görüntülerine TRT Haber ulaştı.

Kaynak: TRT Haber