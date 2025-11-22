Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 22.11.2025 17:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 liderler zirvesi için gittiği Güney Afrika'da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti.

Zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'daki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney’i de kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Erdoğan'ın zirve kapsamında bir diğer görüşmesi AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile oldu.

Ayrıntılar geliyor...

