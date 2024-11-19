Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Avustralya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarındaki katliamlarının sadece bölge için değil küresel çapta güvenlik riski oluşturduğunu, İsrail’in durdurulmasının ve bölgede kalıcı barışın inşasının dünya barışına da katkı sağlayacağını belirtti.

Erdoğan, bir araya geldiği liderlerle sohbet etti

Erdoğan ayrıca, Vietnam Başbakanı Pham Minh ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sohbet etti.