Bakan Kurum: Konya Mevlana Meydanı'nı özüne kavuşturduk

Konya’da “Mevlana Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tamamlandı. İlk olarak Mevlana Türbesi, etrafındaki çarpık yapılaşma ortadan kaldırıldı.

Proje kapsamında 24 bin 540 metrekareden oluşan Mevlana Çarşısı’nda 133 iş yeri, Altın Çarşı’da ise 362 iş yeri geleneksel Türk mimarisine uygun inşa edildi. Meydana iki katlı otopark kazandırıldı. Konya’nın tarihi kimliği ön plana çıkarılırken ziyaretçilerin rahat hareket edebileceği geniş caddeler, oturup vakit geçirebilecekleri sosyal donatılar inşa edildi.

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümüyle Konya’nın, hem şehre değer katan sembolik yapılara hem de esnafın güvenli hizmet verebileceği nezih iş yerlerine kavuşması sağlandı.

“45 ilimizde 80 meydanımızı aslına uygun yeniledik"

Sosyal medya hesabından Konya Mevlana Meydanı’nın yeni görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Meydanlar şehirlerin kimliğidir. 45 ilimizde 80 meydanımızı aslına uygun yenileyip, şehirlerimizin siluetini güzelleştirdik. Konya’da da Büyükşehir Belediyemiz ile el ele verdik, Mevlana Meydanı’nı özüne kavuşturduk. 495 iş yerini Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre yenileyerek kentin tarihi dokusunu koruduk" dedi.

TARİHİ DOKUYA UYGUN YAPILAR İNŞA EDİLDİ

Projenin mimari yapısına dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz “Bu proje kapsamında hem Konya'ya hem ülkemize önemli bir mimari ve şehircilik uygulaması projesi kazandırıldı. Mevlana Türbesi'nin önündeki meydana çıkan ulaşım aksları oluşturuldu. Buradaki asıl amaç tarihi dokuyu halkımızla birlikte koruyarak kullanmak” diye konuştu.

"Hayallerimizin ötesinde bir çarşı oldu"

Mevlana Çarşısı’nın esnafı Selim Yapılcan, bölgedeki dönüşümü şöyle anlattı:

"Kerpiç binalar dökülüyordu, kötü bir görüntüsü vardı. İnsanlar rahat alışveriş yapamıyordu. Şu andaki hali kat kat daha güzel oldu. Alışveriş güzelleşti. Kafeler, dinlenme yerleri, alışveriş yerleri mükemmel oldu. Yani şu anda layık olduğu yere geldi diyebiliriz. Mevlana’nın mimari yapısıyla uyumlu olduğu için insanlar hem alışveriş yapıyorlar hem de tarihi yaşayabiliyorlar. Dört dörtlük bir proje diye düşünüyoruz. Buradaki esnafın gelir seviyesi arttı. Katkısı yüzde yüz oldu. Hayallerimizin ötesinde bir çarşı oldu."

“Eskiden gecekonduydu şimdi turistler teşekkür ediyor"

40 yıldır bölgede deri dükkanı işleten esnaf Necdet Karakaş ise yapıların mimari görünümünün ve açık alanların önemine dikkat çekti: Zaten gelen misafirlerimizden biz bunun karşılığını, dönüşümünü alıyoruz. Çok beğeniyorlar. Aynı zamanda Aziziye Camii'yle Mevlana Selimiye Camisi de açıldı. Mevlana alanıyla bedesteni birbirine bağlaması zaten sözün bittiği yer. Çarşılar birbirine bağlandı, lokasyon on numara oldu.

Esnaf Ömer Kızıl da yeni projenin turizme ciddi katkı sağladığını belirterek, "Eskiden gecekonduydu. İş yerlerimiz akardı. Buradan trafik geçerdi, park yeri yoktu. Yerli ve yabancı turistin hepsi teşekkür ediyor, beğeniyorlar. Mağazalarımız da beğeniliyor" dedi.