Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e-Spor'a destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle gençlerin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve kendisinin de izlediği e-Spor turnuvası FIFA21 finalinin çok çekişmeli geçtiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"FIFA21, PUBG ve Zula'da dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz."
AK Gençlik ESPOR turnuvasında FIFA21 finali çok çekişmeli geçti. FIFA21, PUBG ve Zula’da dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 8, 2021
Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu ESPOR’u desteklemeyi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/tKG7kF4Qgk
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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