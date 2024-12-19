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Gündem
TRT Haber-AA 19.12.2024 17:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Kahire'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve İranlı mevkidalı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili görüşmede bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan’ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.

Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayi, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini ifade eden Erdoğan, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye'nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını kaydetti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidalı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran ilişkilerinin bölge istikrarının temelini oluşturduğunu, iki ülkenin 30 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için fırsatları olduğunu, ilişkileri geliştirerek bunun gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye’yi görmek istediğini, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin istikrara kavuşmasının tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet edeceğini, Suriye’nin bir an önce ayağa kalkmasının tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısıyla gerçekleşebileceğini belirtti.

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