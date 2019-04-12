Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatıyla ilgili, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim.

Can Bartu'ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. #CanBartu'ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, @Fenerbahce ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 12 Nisan 2019

Can Bartu kimdir?

1 Ocak 1936’da İstanbul’da dünyaya gelen Can Bartu, spora Fenerbahçe’de basketbol oynayarak başladı. Altı kez Milli Basketbol Takımı formasını giyen Bartu, 1956’da Fenerbahçe’de profesyonel futbol kariyerine başladı. 1961’de İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu. Daha sonra Venezia ve Lazio’da da oynadı.

1 Ocak 1961’de Fiorentina-Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan taraftarlar tarafından, "Sinyor Bartu" şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı

1967’de Fenerbahçe’ye döndü. Sarı-lacivertli forma altında toplamda 162 lig maçı oynadı, 62 gol attı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, hem futbol hem basketbol milli formasını giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray’la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe’de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur. A Milli Futbol Takımı’nın formasını toplamda 26 kez giyerek 6 da gole imza attı.

1970’te futbolu bırakan Can Bartu, spor yazarlığına başladı. Efsane isim en son Fenerbahçe Televizyonu’nda yorumculuk yapıyordu.

Kaynak: TRT Haber