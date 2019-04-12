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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
12 Nisan 2019 Cuma 12:22 - Son Güncelleme 12 Nisan 2019 Cuma 12:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan, kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Pehlivan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
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