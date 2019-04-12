Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda konuştu.

"Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın"

Çavuşoğlu, Fransız Parlamenter Sonia Krimi'nin Ermeni soykırımına yönelik sorusuna sert sözlerle yanıt verdi:

"Fransa'nın aldığı karar Macron'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ile çelişmiyor mu çelişiyor. Birleşmiş Milletler'in kararını okudunuz mu uluslararası hukuktan ve sistemden bahsediyorsunuz ve Birleşmiş Milletler'in bir tarihi olayı soykırım olarak değerlendirilmesi için neler olması gerekiyor. Siz siyasetçiler tarihle ilgili yargılamayı karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz, görüş başkadır karar vermek başkadır. Peki hangi bilgi ile tarih konusunda böyle bu kadar kesin net karar veriyorsunuz? Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız popülizme yenilmiştir ayrıca soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz artık eski Türkiye yok."

Çavuşoğlu'nun bu dersi karşısında Fransız parlamenter salonu terk etti.

Sonia Krimi'nin salonu terk etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Ben de sizi alkışlıyorum, bravo. Ne kadar nezaketli, saygılı olduğunuzu görüyoruz. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz, buna alışacaksınız." diye konuştu.

"İki devletli çözümün dışında hiçbir çözüm huzur getirmez"

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorunudur. Yani Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış, huzur getirmez." dedi.

"Bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA, TRT Haber