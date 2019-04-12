Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane isimlerinden 83 yaşındaki Can Bartu hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Can Bartu'nun hayatını kaybettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

Can Bartu kimdir?

1 Ocak 1936’da İstanbul’da dünyaya gelen Can Bartu, spora Fenerbahçe’de basketbol oynayarak başladı. Altı kez Milli Basketbol Takımı formasını giyen Bartu, 1956’da Fenerbahçe’de profesyonel futbol kariyerine başladı. 1961’de İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu. Daha sonra Venezia ve Lazio’da da oynadı.

1 Ocak 1961’de Fiorentina-Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan taraftarlar tarafından, "Sinyor Bartu" şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı

1967’de Fenerbahçe’ye döndü. Sarı-lacivertli forma altında toplamda 162 lig maçı oynadı, 62 gol attı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, hem futbol hem basketbol milli formasını giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray’la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe’de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur. A Milli Futbol Takımı’nın formasını toplamda 26 kez giyerek 6 da gole imza attı.

1970’te futbolu bırakan Can Bartu, spor yazarlığına başladı. Efsane isim en son Fenerbahçe Televizyonu’nda yorumculuk yapıyordu.

Kaynak: AA