Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Kabore ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"(Afrika) Kıta ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim nezdimizde hiçbir değeri yoktur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrikalı dostlarımız kendi sorunlarına yine kendi değerleri, hassasiyetleri ve dinamikleri çerçevesinde çözümler üretecek birikime fazlasıyla sahiptir." şeklinde konuştu.

"Sandıkla gelenleri nasıl ipe götürdüklerini görüyoruz"

Bu dünyanın garip bir dünya olduğunu dile getiren Erdoğan, “Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin, darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını hep görüyoruz. Bu konuda nasıl iş tuttuklarını da görüyoruz. Nasıl sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini de görüyoruz.” dedi.

[Sudan'da askeri darbe] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde bu süreci atlatması en önemli temennim.https://t.co/9i5Ub3eR02 pic.twitter.com/qPEZ8PQZoH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Nisan 2019

“Sudan normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir”

Sudan ile köklü tarihi ilişkilerinin olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Bu noktada da yine temennim odur ki, suhuletle bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan, bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum. Böyle düşünüyorum. Son dönemlerde Sudan’ın yaşadığı sıkıntıları da bilen birisiyim. Bütün bu ekonomik sıkıntıları da aşmak suretiyle Sudan’ın farklı bir sürece girmesi, bu bizim önem arz etmektedir.”

“Sudan’ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir”

Şu anda değişik haberlerin geldiğini ifade eden Erdoğan, “Sayın Ömer Beşir evinde midir, veyahut da başka yerde midir? Bunlar hakkında sağlıklı bir bilgi vermemiz söz konusu değildir. Ama şunu söyleyeyim, milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan’ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Çünkü bu ülkeler, bu tür darbelerden çok çekti. Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost, kardeş Sudan’ın muhatap olmasını doğrusu istemem.” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber/AA