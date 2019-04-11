Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Macron'un kararını "büyük bir hadsizlik" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı “Anma Günü” ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı “Anma Günü” ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir.

Dışişleri Bakanlığımızın konuyla ilgili açıklaması aşağıdadır: https://t.co/y1yDApoD2m pic.twitter.com/RpJzpJ14c5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 11 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber