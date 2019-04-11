Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa’nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun, Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.
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Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan’ı 'anma' günü ilan etmesini şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa’nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun, Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...